Acidentes Com Animais Peçonhentos Aumentam Nesta Época

A chegada da estação mais quente do ano é convidativa para a proliferação de animais peçonhentos como cobras, aranhas e escorpiões. Os acidentes por esses animais tendem a aumentar entre os meses de Outubro e Março. Segundo dados da Secretaria de Saúde em 2018 foram registradas 168 picadas de escorpiões, em 2019, até o mês de Setembro, 125 ocorrências.

Devido às chuvas, os animais peçonhentos são obrigados a sair dos seus esconderijos e a procurar novo abrigo, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Assim, não é difícil encontrá-los nas proximidades das casas, jardins e parques. O processo de urbanização também tem levado ao aumento da exposição a estes animais. O escorpião, por exemplo, se alimenta de baratas, portanto sobrevive em ambientes urbanos com facilidade.

A melhor forma de evitar acidentes é adotar medidas de prevenção, por isso, o Capitão do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, orienta a não deixar lixo acumulado, manter sacos de lixo e recipientes bem fechados, ao efetuar trabalhos rurais ou obras, com entulho, plantações e lenha, sempre utilizar botas de cano longo e luvas de raspa, soleiras de portas, ralos e outras aberturas na casa podem servir de entrada para esses animais, por isso, o ideal é mantê-las sempre vendadas e examinar roupas, calçados, toalhas e roupas de cama antes de usá-las.

Em caso de acidente com vítima consciente a orientação é de que hidrate-a com goles de água, lave o local da picada apenas com água ou água e sabão, encaminhe a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e procure saber qual foi o animal que feriu a vítima para informar a equipe médica. Em caso de vítima inconsciente (desacordada) e sem respiração, a dica é de que acione o serviço de atendimento a emergência, se possível, verifique os sinais vitais da vítima, pulso e respiração, se estiver sem respirar ou agoniza para respirar, deite-a de costas numa superfície rígida posicione seus braços estendidos com os dedos entrelaçados no centro do tórax da vítima, entre os mamilos, utilize o peso do seu corpo e inicie a massagem de ressuscitação cardiopulmonar, com compressões torácicas de forma rápida e forte. “A manobra deve ser efetuada com frequência de 100 compressões por minuto e permita o retorno total da parede torácica da vítima, não interrompa a manobra, até a vítima voltar a ter sinais vitais ou a chegada das equipes de emergência”, ressaltou o Capitão.

Em caso de acidentes, a recomendação é de que mantenha calma, ligue 190, 192 ou 193 – passe o endereço da emergência, com nome da cidade, rua, número e algum ponto de referência, confie e responda as perguntas do atendente. “Em regra geral não movimente a vítima, aguarde a chegada do socorro. Só ligue nesses números em caso de emergência”, finalizou o Capitão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local