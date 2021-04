Acidente Provoca Morte de Duas Pessoas na Rodovia Que Liga Catanduva e Itajobi

Um acidente registrado na noite do último sábado (24), provocou a morte de duas pessoas na Rodovia Cesário José de Castilho, que liga Catanduva ao município de Itajobi.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o carro Fiat Uno seguia sentido Itajobi-Catanduva quando bateu na moto modelo Kawasaki Z-900, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto da batida, o carro capotou e parou no acostamento.

Ainda segundo informações da polícia, o motorista e o motociclista morreram no local. O homem da moto, de 34 anos era morador de Novo Horizonte, o do carro, de 46 anos era morador de Itajobi.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local