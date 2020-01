Acidente na Vicinal que Liga Novo Horizonte a Itajobi Envolve 4 Veículos

Na última segunda-feira, 13 de Janeiro, aconteceu um acidente envolvendo dois caminhões, um trator e um carro na rodovia vicinal Miguel Bravo, também conhecida como Anel Viário, que liga Novo Horizonte ao município de Itajobi.

De acordo com as informações, um dos caminhões seguia pela vicinal quando avistou uma manobra feita pelo trator, tentou reduzir a velocidade, porém não conseguiu frear e acabou colidindo com o maquinário.

O segundo caminhão, ao tentar desviar acabou perdendo o controle e saiu da rodovia.

O veículo modelo VW/Gol que seguia no sentido contrário não conseguiu frear e acabou colidindo no trator.

O trânsito no local ficou parado até a liberação do local. Apesar dos danos nos veículos, não houve registro de feridos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local