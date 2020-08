Acidente Fatal Entre Carreta e Carro Na Rodovia Professor Antônio Ruete

Um homem morreu na manhã da última terça-feira (04) depois de se envolver em um acidente, na Rodovia Professor Antônio Ruete, entre Pindorama e Palmares Paulista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu um acidente entre um carro e um caminhão pipa, o motorista bateu o carro que dirigia de frente com um caminhão que trafegava no sentindo contrário.

Com o impacto da colisão, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o motorista do caminhão sofreu escoriações e foi encaminhado para o hospital.

Ainda segundo as informações a vitima tinha 26 e por motivos que ainda serão averiguados, teria invadido a pista contrária e colidido com um caminhão pipa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

