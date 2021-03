Acidente Fatal: Colisão Entre Dois Carros Deixa Duas Vítimas na Rodovia da Laranja

Duas pessoas morreram na noite da última quinta-feira, 04 de Março, em um acidente entre três veículos na rodovia Comendador Monteleone (SP-351), conhecida como rodovia da Laranja.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, um carro teria invadido a pista contrária e bateu de frente com outro veículo. Um motociclista que trafegava no trecho também se envolveu no acidente.

Os motoristas dos carros morreram no local, já o motociclista foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Padre Albino. A rodovia ficou parcialmente interditada. A causa do acidente não foi informada.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local