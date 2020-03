Acidente Envolvendo Três Carros No Viaduto Da Cocam Deixa Feridos

Na noite de sexta-feira (28) um acidente envolvendo três carros chocou pelas imagens que foram divulgadas na rede social e por quem passava no viaduto da Cocam. Segundo informações, o acidente teve apenas uma vítima em estado leve e foi encaminhada a UPA.

As demais vitimas que ocupavam os veículos passam bem.

Até o fechamento desta edição não houve resposta para O regional sobre a possível maneira em que o acidente ocorreu e quais as causas. Segundo testemunhas foi uma tentativa de ultrapassagem, sendo que a via não permite tal manobra, da forma com que teria sido realizada.

Outro acidente aconteceu na sexta-feira (28) no período da tarde na rodovia Washington Luiz, próximo ao município de Pindorama, sentido São Paulo. Ainda segundo relatos, o acidente envolveu dois caminhões. As causas do acidente estão sendo investigadas. O Corpo de Bombeiros de Catanduva e a Ambulância de Pindorama estiveram no local.

Ariane Pio

Da Reportagem Local