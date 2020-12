Acidente Entre Van e Moto Mata Duas Pessoas e Deixa Uma Em Estado Grave

Acidente entre uma Van e moto ocasionou a morte de duas pessoas e deixou mais uma em estado grave.

A colisão ocorreu no último domingo. O piloto da moto, de 32 anos, morreu no local. O passageiro, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos depois de um dia internado no Hospital Padre Albino.

De acordo com a Policia Militar Rodoviária (PR), o motociclista trafegaria na rodovia Cesário José de Castilho (SP-321) entre Catanduva e Itajobi. Por motivos ainda não esclarecidos, os dois veículos bateram de frente.

O motociclista de 32 anos morreu no local do acidente, já o passageiro da moto e o motorista da van, também de 32 anos foram encaminhados em estado grave ao Hospital Padre Albino.

A perícia vai apurar a causa do acidente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local