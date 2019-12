Acidente Deixa Feridos Na Rodovia Cezário José De Castilho

Na manhã de terça-feira (24), duas pessoas ficaram feridas após acidente entre um carro e uma caminhonete na Rodovia Cezário José de Castilho, que liga Catanduva a Itajobi.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia sentido Itajobi-Catanduva, quando o motorista perdeu o controle na rotatória do Bairro Boa Sorte, bateu no barranco e depois na caminhonete.

As vítimas do carro, um homem e uma criança, foram socorridas e encaminhadas para o Pronto-Socorro de Itajobi. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas não apresentavam fraturas aparentes.

Ninguém da caminhonete se feriu.

Ariane Pio

Da Reportagem Local