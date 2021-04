Acidente Com Escorpiões Cresceu 48% Em Relação ao Ano Passado

O número de picadas e acidentes com escorpiões aumentou 48% em Catanduva. De Janeiro a Abril do ano passado, o município registrou 49 ocorrências, neste ano foram 73 notificações envolvendo o animal.

O levantamento da Secretaria de Saúde não revela o número de mortes ocorridas, mas deixa evidente que o crescimento anual é cada vez maior na incidência de picadas de escorpiões.

O escorpião, animal pré-histórico indesejado e bastante temido, é um aracnídeo difícil de ser eliminado e está cada vez mais presente nas áreas urbanas. As espécies encontradas são a do escorpião amarelo (Tityus serrulatus) e a do escorpião marrom (Tityus bahiensis).

A gravidade dos acidentes varia de acordo com alguns fatores. A quantidade de veneno injetado na pessoa, bem como a idade e peso da vítima podem fazer a diferença. O veneno atua no sistema nervoso. Os sintomas são, principalmente, dor intensa, queda na temperatura do corpo e aceleração da pulsação. Nos casos mais graves, além da anestesia local, o paciente recebe soro antiescorpiônico.

Os escorpiões gostam de se esconder em materiais de construção, caixas de esgoto, entulho, frestas e buracos em paredes, além de caixas de fiação elétrica, de telefone e tomadas abertas. Para evitar o surgimento deles é importante colocar telas de proteção nas janelas, ralos, aqueles rodinhos de vedação nas portas.

Além disso, a Secretaria de Saúde alerta que também é necessário redobrar os cuidados para evitar o aparecimento de baratas, pois elas são a fonte de alimento dos escorpiões. Ou seja, a presença de baratas significa ameaça de escorpiões em busca de alimento.

É importante manter os ambientes limpos. Limpar a caixa de gordura, evitar deixar migalhas espalhadas pela casa e ter cuidado com o lixo, pois tudo isso atrai as baratas, que consequentemente podem atrair os escorpiões. Por isso, eliminar as baratas reduz muito o risco de aparecimento desses animais peçonhentos.

Em caso de picada, é preciso sempre ir até um hospital ou alguma unidade de saúde o mais breve possível.

Como agir em caso de emergência:

Lavar o ferimento com água e sabão, e seguir imediatamente até um posto de atendimento médico. Se possível, levar o animal ou uma foto para identificação da espécie. As crianças menores de 10 anos e idosos são mais vulneráveis e devem ser levados o mais rápido possível para um Centro de Referência em saúde.

Não se deve aplicar compressa, gelo e nem fazer torniquete (técnica utilizada no controle de hemorragias) próximo ao local da picada. Isso potencializa a ação do veneno. Também é recomendado não aplicar qualquer tipo de substância sobre o local da picada, nem cortar, perfurar ou queimar o local da picada.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local