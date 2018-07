Achados e Perdidos da Rodovia Reúne Óculos e Até Mesmo Bicicleta

O setor de achados e perdidos da Triângulo do Sol reúne óculos de grau e até mesmo bicicleta Sundown na região. A informação foi divulgada ontem (3) pela concessionária. Objetos encontrados nas rodovias estão à disposição para a retirada pelos proprietários.

Também está no achados e perdidos uma caixa de ferramentas que tem os seguintes materiais: macaco pesado, cabo de força, cabo do macaco, chave de roda, funil e martelo.

“Caso não haja a retirada ou reclamação dos itens abaixo pelos proprietários em até 30 dias, eles serão doados, descartados, encaminhados à Polícia Militar Rodoviária ou destinados aos Correios. Os proprietários podem entrar em contato com a concessionária por meio do telefone 0800 701 1609 para receber as orientações necessárias para a retirada”, informa a concessionária por meio de nota.

Na região de Catanduva, a empresa é responsável pela rodovia Washington Luís (SP-310) entre São Carlos e Mirassol. Mas a concessionária também responde pela rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) que liga Matão a Bebedouro. Além da rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

No início deste ano, outra concessionária, desta vez a Triunfo Transbrasiliana que administra a BR-153 inclusive na região de São José do Rio Preto, informou que bolsas, malas, celulares e até mesmo placas de veículos foram encontrados pelas equipes das bases de atendimento. Além disso, carteiras, brinquedos, ferramentas, rodas e pneus também foram localizados na rodovia. Na maioria das vezes, esses pertences são ou esquecidos, ou caem de bagageiros em viagens.

Os objetos são entregues quando há a comprovação de propriedade e a assinatura do Termo de Devolução com o número do documento de identificação que pode ser RG ou CPF e a assinatura.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local