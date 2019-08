‘Acesso Avançado’ É Ampliado Pela Prefeitura De Catanduva

O projeto “Acesso Avançado” já é existente para os moradores do Bairro Jardim Alpino. O novo método de atendimento foi implantado na USF Dr. Napoleão Pellicano no dia 1º de julho e permite maior absorção da demanda espontânea na unidade de saúde. Pioneiro em Catanduva e presente em alguns municípios do Brasil, a iniciativa visa aumentar os atendimentos imediatos, que são feitos por enfermeiros capacitados ou pelo médico clínico geral, no mesmo dia da queixa do paciente.

Caso o profissional identifique que um caso necessita de atendimento específico, o indivíduo terá a consulta marcada para o mesmo dia ou para a disponibilidade mais próxima. O dia e horário serão combinados entre profissional e paciente. Os encaminhamentos aos especialistas seguem o fluxo normal.

Com a proposta em vista, a Secretaria Municipal de Saúde realizou reuniões e treinamentos entre a equipe e os gestores, e determinou horários para atendimento à demanda espontânea e aos pacientes agendados.

Segundo a secretaria de saúde a expectativa é que a maior parte da população que não se adequava aos agendamentos compareça à unidade e saia com seu caso solucionado, reduzindo, assim, os atendimentos de menor grau de urgência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os agendamentos continuam para o pré-natal, puericultura e visita domiciliar.

A decisão em iniciar esta novidade na USF Alpino se deu após análise das informações fornecidas pela equipe, que registrou alto índice de faltas nas consultas e grande procura pelos atendimentos espontâneos. Os pacientes foram orientados sobre o novo procedimento e como será seu funcionamento.

A Secretaria de Saúde e a Organização Social Mahatma Gandhi têm a intenção de estender este projeto para outras unidades com o mesmo perfil. Avaliação prévia sobre o projeto, até o momento, aponta para retorno satisfatório do público e profissionais motivados por ampliarem o número de atendimentos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local