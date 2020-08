Acesso Ao Portal E-CAC Por Certificado Digital Ou Em Nuvem Permanece Até Segunda

A Receita Federal informa que o acesso direto ao Portal e-CAC por certificado digital ou em nuvem ficará disponível até segunda-feira (31). A partir de 1º de setembro, o acesso se dará somente via Acesso Gov.Br ou via Código de Acesso (que contará com novo período de transição para ser descontinuado). Dessa forma, os acessos por meio do certificado digital necessitarão de conta no Portal Gov.br e atribuição do respectivo selo de confiabilidade.

Para continuar acessando o e-CAC, quem hoje utiliza o certificado digital deve realizar o cadastro no Gov.Br pelo link https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br. O primeiro passo é clicar em “Crie sua conta gov.br” e depois selecionar a opção de cadastro “Certificado digital”. O passo a passo completo de como realizar o cadastro com certificado digital ou com certificado digital em nuvem está nos itens 5 e 6 do link abaixo: http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/contaacesso.html#cadastro-com-o-certificado-de-pessoa-fisica-do-cidadao. Se você já tem o cadastro, confira se ele inclui o selo de confiabilidade do tipo “Certificado digital”. Esse selo é necessário para o acesso ao e-CAC. Veja como atribuir o selo ao seu cadastro: http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comoadquirircertificadodigitalpessoafisica.html Para mais informações sobre a conta Gov.Br, consulte: http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html.

Desde o dia 2 de julho de 2020, é possível acessar o Portal e-CAC através do Acesso Gov.Br. Essa implantação é mais uma ação integrada realizada para ampliar o atendimento virtual da Receita Federal, com a expansão dos serviços digitais e o acesso desses serviços a um número cada vez maior de contribuintes.

Novos avanços e novas entregas já estão planejadas para o Portal e-CAC, a fim de que outros serviços virtuais da Receita Federal sejam agregados ao Portal, bem como a expansão da carta de serviços virtuais para contribuintes que antes não conseguiam acessar o Portal, garantidos, sempre, os níveis de segurança jurídica e da informação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local