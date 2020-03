Acesso Ao Pedro Monteleone Tem Nova Rotatória Para Organizar Fluxo De Veículos

A prefeitura de Catanduva, através da Secretaria de Obras está realizando o trabalho da construção de uma rotatória para o acesso – Catanduva pela rodovia Washington Luís (SP-310), mais precisamente no bairro Pedro Monteleone.

O serviço está em andamento e contempla nova sinalização. Moradores e visitantes passam diariamente pelo local, que é uma das principais entradas da cidade.

Essa é a terceira rotatória construída este ano e todos eles têm o mesmo objetivo que é a segurança dos motoristas.

“O local contava apenas com o corte no asfalto e grama. Agora implantamos uma tubulação que faz com que a água da chuva passe no centro da rotatória, evitando a aquaplanagem dos veículos. As guias também foram feitas para melhorar o acesso”, destaca o secretário de Obras, engenheiro Marco Antônio Machado.

O trabalho começou na última semana e continua em ritmo acelerado, com uso de recursos próprios. “Será realizada pintura e a instalação de placas informativas para os motoristas. O serviço deve ser concluído nos próximos dias, após a implantação da nova sinalização”, destaca a secretária de Trânsito, Maria Luiza Sprone.

Outros pontos

Com base em estudo técnico a partir de relatos dos motoristas, o investimento da Prefeitura proporcionou mais segurança com a construção de rotatórias na estrada municipal José Frias Garcia, a Estrada da Jacuba, e no cruzamento da Avenida Casa Branca com a Rua Mogi das Cruzes, ao lado do Parque Papa João Paulo II.

