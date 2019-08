ACES Tem Sete Atletas Classificados Para A Fase Estadual De Judô

conteceu no ultimo sábado (3), a XXI Copa de Judô, no Clube de Tênis Catanduva. O evento foi organizado em conjunto pela ACES (Associação Catanduvense de Esportes) e Clube de Tênis Catanduva, com apoio de vários patrocinadores. Neste ano, o evento contou com duas competições: uma fase do Campeonato Paulista de Judô, classificatória para o Campeonato Brasileiro, e a outra para XXI Copa Catanduva de Judô.

Segundo Lincoln Xavier de Oliveira, diretor técnico responsável da Aces, eles participaram com 50 atletas dos quais 35 ganharam medalhas, 20 de ouro, 10 de prata e 5 de bronze. Desses atletas, sete foram classificados para o estadual na cidade de Jaú no dia 24 de agosto. (Micael Justino de Souza sub.15 medalha de bronze, Luiz Miguel Bovino Barboza sub.15 2° lugar, Bruno Takeshi Maglio sub.15 3° lugar, João Pedro Godoy Ribas sub.15 3° lugar, Felipe dos Santos Logrando sub.15 1° lugar, Heitor Marchion Raquete sub.15 1° lugar, João Paulo Xavier no adulto 1° lugar ). Segundo Lincoln o evento promovido pelo Clube de Tênis de Catanduva superou as expectativas e foi um grande sucesso fazendo com que muitos atletas pudessem mostrar seu talento e ressaltou a importância do incentivo do esporte para os jovens.

Na classificação geral, a ACES deveria ficar em 1° lugar, mas abriram mão do prêmio por serem organizadores, assim na sequência ficou em 1° no podium a Associação Matsumi de Judô e Karatê, em 2° lugar o Instituto Prof. Soshishe China de Barretos, em 3° Associação Arashiro de Judô de Altair, em 4° lugar Associação Sérgio Berrante de Bebedouro e em 5° lugar Clube de Tênis de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local