ACE Traz Para Catanduva Paul Friedericks e Su Palestra Motivacional

No próximo dia 12 de setembro, a partir das 19h30, no Clube de Tênis de Catanduva, acontece a palestra de Paul Friedericks.

Paul Friedericks é palestrante profissional e possui uma carreira bem-sucedida no ramo de Show Business. Ele utiliza o elemento da mágica interativa com um conjunto de técnicas para auxiliar os participantes no processo de memorização. As dicas são reais e já foram aprovadas pelas equipes de vendas e funcionários das melhores empresas do Brasil.

As Palestras Paul & Jack foram criadas com o objetivo de transmitir dicas reais, aplicáveis ao dia a dia, com a máxima personalidade criativa.

Paul Friedericks

Morou nove anos na França onde se envolveu com mágicos e artistas de rua. Essa influência fez que sua arte se tornasse única, moderna e totalmente diferente dos profissionais brasileiros. Apresentou-se no Programa do Jô por duas vezes e em vários programas da Rede Globo e SBT e muitos outros. Paul Apresenta palestras e treinamentos sobre vendas e motivação, com alto poder informativo.

Segundo o presidente da ACE Catanduva, Fernando Alves de Souza, a proposta é trazer um palestrante que ofereça muitas dicas práticas sobre vendas para empresários, estudantes e público de interesse, com preços populares nos ingressos. O Valor do ingresso é de R$ 40,00 para o público, R$ 30,00 para Associados da ACE Catanduva e Sincomércio e R$ 20,00 reais para estudantes e idosos. Esses valores foram possíveis em razão do apoio dos patrocinadores

Pontos de vendas: ACE Catanduva: 3524-9844; Sincomércio: 3531-5900; Unifipa Administração – FAECA Jr: 3311-4800; Ollivo Café – 3521-6571; COC Catanduva – 3531-3444

