ACE Realiza Treinamento Para Garçom Com o Intuito de Como Encantar Clientes

A Ace realizou na manhã de segunda-feira, (18), um treinamento para profissionais de bares e restaurantes.

O curso “A arte de encantar o cliente” é dividido em dois módulos: o primeiro é voltado aos líderes e donos de bares e restaurantes e o segundo será dirigido aos garçons.

A primeira parte do curso aconteceu na ACE e foi ministrado pelo coach Daniel Queiroz, da empresa Lavinte.

O segundo módulo será realizado no próximo dia 25 e será voltado a garçons que abordará o atendimento ideal ao cliente.

“No treinamento do primeiro curso abordamos a importância do papel do gestor e do líder frente à sua equipe para assumir o papel que é deles. Eles precisam ter clareza nos negócios e saber para onde estão indo. Ambos (gestores e funcionários) precisam estar alinhados para melhorar a equipe e atender melhor o cliente”, destacou o coach Daniel Queiroz, que ministrou o curso.

Para o empresário e dono do Gê lanches, Jesus José Queiroz, o curso trouxe uma inovação na gestão. “Hoje, existe uma comodidade entre os gestores e empresários e precisamos nos preparar cada vez mais, ainda mais numa época tão complicada como essa, e este tipo de treinamento vem nos ajudar e ficar mais competitivo”, declarou.

“Conhecimento é sempre válido. Achei muito bom o treinamento e quero agradecer a ACE pela iniciativa e representação”, concluiu o empresário Carlos César de Lima.

Ariane Pio

Da Reportagem Local