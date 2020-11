ACE Realiza Sanitização Com Ozônio Para Debate Político da VOX e Jornal O Regional

A empresa de Catanduva especializada em Purificação de Ambientes fez a sanitização com gás ozônio do anfiteatro da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Catanduva, que receberá o debate entre os candidatos à Prefeitura. O evento acontece no próximo dia 09 de novembro, às 20h30, e será promovido pelo Jornal O Regional e pela Rádio Vox FM. Devido à pandemia do novo coronavírus, não haverá presença de público.

O debate poderá ser acompanhado pelo Facebook (O Regional e Rádio Vox FM). De acordo com o engenheiro especialista em ozônio, Antonio Spina Neto, o local não havia passado por uma sanitização moderna. “O objetivo é manter um ambiente saudável para todos que estarão no espaço em que o debate será realizado, como os candidatos, assessores, jornalistas. Queremos que se sintam seguros em realizar um evento tão importante para a população catanduvense, que acompanhará pelas redes sociais”, comenta Neto.

O anfiteatro da ACE, local escolhido para realização do debate, contém sofá, carpete, bandeiras, poltronas. E a sanitização com ozônio garante que tudo ficou 100% limpo, livre de ácaros, bactérias e qualquer contaminante. “O gás ozônio chega em todos os locais, até mesmo onde nossas mãos não alcançam. Ele tem alto poder de limpeza e descontaminação”, finaliza..

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local