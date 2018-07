ACE Oferece Plataforma Online Para Cadastro de Empresas e Candidatos a Emprego

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) oferece a plataforma online para cadastros de empresas e candidatos à busca de emprego. O serviço é oferecido gratuitamente para empresários associados ou não e população no geral em busca de uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. A novidade foi implantada neste mês. Para fazer o cadastro é simples, basta acessar https://acecatanduva.empregare.com/home. Conforme informações de Luís Marino, membro do Conselho Jovem Empreendedor da ACE o sistema é simples para ambas as partes e vem para apoiar os empresários e os candidatos que procuram emprego de forma gratuita.

“O software oferece um gerenciamento de recrutamento e seleção de forma organizada e prática. As empresas conseguem acessar e cadastrar gratuitamente as vagas. Muitas vezes essas empresas recebem muitos currículos e que acabam enchendo a caixa de e-mail sem ter nenhuma gestão. Com a ferramenta, o empresário consegue receber todos os currículos dentro da plataforma e separar os candidatos que se encaixam no perfil da vaga e ainda consegue separá-los por etapas. Consegue organizar de acordo com as etapas da seleção até o final com a contratação”, explica Luís Marino. Segundo Marino, a proposta é oferecer um canal centralizador das vagas existentes em Catanduva e também da região.

“E também em disponibilizar uma ferramenta que é reconhecida hoje nacionalmente para a nossa cidade, para que facilite os empresários a encontrar candidatos e os candidatos a encontrarem as vagas. Para o futuro temos mais ideias para aproveitar ainda mais este recurso e levar mais benefícios a todos e, quando isto estiver estruturado iremos divulgar”, adianta o diretor.

Para os associados que queiram o pacote completo de dados será oferecido um desconto de 10% no plano anual e de 5% no plano semestral.

SERVIÇO

Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (17) 3524-9844.

Karla Sibro

Da Reportagem Local