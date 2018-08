ACE Fecha Parceria com Faculdade Anhanguera

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) firmou convênio com a Faculdade Anhanguera de Catanduva. A parceria, realizada no final de julho, concederá desconto de 40% nas mensalidades de empresas conveniadas à Associação. Aqueles que forem aprovados no vestibular devem, no ato da matrícula, informar o convênio com a ACE para receber o desconto.

Segundo o presidente da ACE, Fernando Alves de Souza, esta é uma oportunidade incrível para aqueles que buscam uma formação superior. “Estamos muito contentes em anunciar essa parceria. Essa é uma conquista importante para nossos associados, que poderão estender esse benefício para seus colaboradores e familiares, que terão a chance de cursar uma faculdade presencial e de alto nível, com desconto de 40% na mensalidade”, ressalta.

O próximo vestibular para já ingressar neste semestre acontece neste sábado, dia 18 de agosto, às 14 horas, na Anhanguera (alocada no Colégio São Mateus). Os interessados podem efetivar a inscrição, de forma gratuita, pelo site vestibulares.br. Os cursos oferecidos são de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia de Produção.

De acordo com a diretora da unidade local, Maria Lisane Teixeira, a parceria com a ACE corrobora o posicionamento da Anhanguera em formar pessoas qualificadas para o mercado de trabalho em sintonia com o que os empresários precisam. “Chegamos a Catanduva oferecendo incialmente as três engenharias, cursos que não estão disponíveis na cidade. Acreditamos no potencial de Catanduva e na necessidade de formação e qualificação das pessoas para atender a demanda das empresas locais. Por isso, nada melhor do que unir forças à Associação Comercial e Empresarial, que representa essas empresas, para que juntos possamos fazer Catanduva crescer educacionalmente e economicamente, inserindo novos profissionais nas vagas disponíveis que não são preenchidas por falta de candidatos. Essa é nossa missão: transformar pessoas em profissionais preparados e qualificados para o mercado”, destaca a diretora.

A Anhanguera possui um canal exclusivo de empregabilidade, o Canal Conecta. Através dele os empresários poderão lançar as vagas disponíveis e encontrar um aluno que se encaixe no perfil. “Hoje, o Conecta possui mais vagas e currículos que o maior portal de empregos do Brasil, o que faz com que esse diferencial atraia as empresas e os alunos ao mesmo tempo, elevando a taxa de empregabilidade daqueles que fazem Anhanguera. Temos certeza que tanto a ACE quanto a Anhanguera irão ganhar com essa parceria”, finalizou a diretora.

Da Reportagem Local