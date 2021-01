ACE Fecha Parceria Com a EMCAA Para Campanha De Mobilização Contra Dengue

O presidente da ACE e Secretário de Desenvolvimento, Marcos Escobar recebeu o servidor Diego Palmieri, responsável pelas ações educativas da EMCAA, órgão ligado a Secretaria Municipal da Saúde, para realização de ação conjunta na divulgação de informações a respeito da Dengue aos associados da instituição.

O servidor forneceu material temático do Ministério da Saúde e um vídeo de sensibilização que serão repassados de maneira virtual e postados nas redes sociais da instituição.

A ACE apoia esta iniciativa e pede a seus colaboradores e a população, que redobrem as atenções a locais que possam parar água e realizem a denúncia sobre terrenos, casas abandonadas e outras problemáticas ao telefone 3531-9200.

A preocupação com a dengue ainda é muito importante, pois com as chuvas nesta época de verão, muitos pontos podem acumular água e consequentemente ser criadouros de larvas do Aedes aegypti.

Com a divulgação e incentivo para que as pessoas ainda cuidem de seus quintais e outros lugares mesmo em época de pandemia do coronavirus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local