ACE E Sincomercio Trazem Palestra Sobre Vendas No Clube De Tênis

Acontecerá no dia 12 de setembro as 19h30 no Clube de Tênis de Catanduva um evento para os empreendedores e interessados em aumentar as vendas com Paul Friedericks. Realização da ACE em parceria com o Sincomercio. Paul começou a fazer mágica desde os 16 anos de idade e tendo uma série de diferenciais, desde o desenvolvimento de um próprio estilo e visual, até o uso de técnicas inovadoras, Paul Friedericks do Paul&Jack, conquistou com propriedade, o status de ser considerado um dos melhores palestrantes motivacionais do Brasil.

Paul Friedericks morou por nove anos na França, onde teve os primeiros contatos com mágicos e artistas de rua. Essa influência fez com que a sua arte se tornasse única, moderna e totalmente diferente de todos os mágicos brasileiros. Apresentou-se no Programa do Jô por duas vezes, em vários programas da Rede Globo, SBT, Amaury Jr., e muitos outros. Hoje, apresenta palestras e treinamentos sobre vendas e motivação, que são ovacionadas como resultado do seu alto poder informativo e formato diferenciado.

Um dos principais motivos pelo qual é considerado referência como palestrante motivacional, sem dúvidas se deve ao fato de captar o ponto exato das necessidades do público.

Ao invés de atuar de forma generalizada, com discursos típicos daquele “mais do mesmo” ele aborda os aspectos plenos do ser humano que está inserido na sociedade, e em seus diferentes papeis.

Aquele membro, da sua equipe de vendas, por exemplo, que está demonstrando desmotivação no trabalho, pode estar enfrentando muitas vezes, problemas pessoais, relacionados a ele mesmo, ou à sua família, por exemplo. Segundo o palestrante, ele desenvolveu técnicas que ajudam as pessoas a se motivarem, não só no plano profissional, mas em todas as diversas esferas de sua vida. Os ingressos estão sendo vendidos na ACE, Sincomercio, Faeca Jr., Ollivo Café.

Ariane Pio

Da Reportagem Local