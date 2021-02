ACE Comemora 90 Anos Com Campanha de Vídeos Publicitários Com Empresas Conveniadas

No intuito de enaltecer as empresas conveniadas a Associação Comercial e Empresarial (ACE) desenvolveu um projeto de produção de vídeos publicitários. O objetivo da campanha é divulgar e fomentar ainda mais as marcas e empresas parceiras da ACE.

A campanha faz parte das comemorações dos 90 anos da ACE, os vídeos estão sendo gravados, desde o início do ano, com os proprietários das empresas conveniadas sendo postados, diariamente, no site e redes sociais da ACE (Facebook e Instagram).

Segundo o Presidente da ACE, Marcos Roberto Escobar, a Associação Comercial e Empresarial está sempre buscando parcerias e benefícios aos associados, visando o crescimento e notoriedade de cada empresa. “Toda a nossa diretoria resolveu criar um projeto de incentivo e valorização aos empresários catanduvenses. Estamos criando um projeto de gravação, filmagem e publicidade com o objetivo de resgatar e valorizar as empresas que são conveniadas à associação e, também, as empresas associadas que estão dentro do ambiente de empreendedorismo”, destacou Escobar.

Durante a gravação no estúdio, a Coordenadora de Relações Institucionais do Hospital Mahatma Gandhi, Natália Conde, destacou a importância da parceria entre o hospital e a associação. “A parceria da ACE junto à família Mahatma Gandhi é muito importante, pois acreditamos que a sociedade em conjunto com os pacientes causam benefícios e arrecadam fundos muito importantes para o hospital. Estamos honrados em participar e ser associado da ACE, parabéns a ACE e pelos seus 90 anos”, finalizou Natália.

Ariane Pio

Da Reportagem Local