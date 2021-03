ACE Catanduva Realizará Sorteio Para Mulheres Com 50 Brindes no Instagram

Em homenagem ao Mês das Mulheres, a ACE Catanduva está promovendo um sorteio são mais de 50 brindes para as mulheres. Para participar basta ir ao Instagram e seguir as regras.

Segundo a Ace os brindes são: 30 cursos de maquiagem, duas cestas com produtos e um teste de pele da Mary Kay, duas sessões de design e henna, além de um sessão de maquiagem da Pamela Make, um cesta de Páscoa completa da Cestou Catanduva, um sessão de barras de acess e dois sessões de hipnose da Redefina-se, um bolsa de estudos 100% no Wizard, cinco escovas com hidratação da Super Bela, dois cartões vale-presente no valor de R$ 100,00 da Sysprocard, um kit Natura da Cetec, um camisa Polo Masculina da Estivanelli, uma bolsa da A Modelar, um aromatizador e uma toalha de lavabo da Luciana Magazine, um babydoll da Ana’s Store, uma carteira da Donna Fiori Calçados, um óculos de sol da Ótica Esquina da Visão, um banho no seu pet da Uai Pet, uma massagem SPA relaxante e completa da Tainá Alves Estéticas de Resultados, uma bolsa de 45% de desconto e um brinde da KNN Idiomas, um espumante da L’Aretuseo.

Para participar basta: Curtir a página @acecatanduva1930, Curtir a publicação oficial, Marcar dois amigos no post (perfis de famosos ou falsos não serão aceitos), Postar a publicação nos seus stories.

A participação é permitida até o dia 29 de março, com sorteio sendo realizado dia 30 de março. ‘Sorteio uma pessoa para cada brinde, ao vivo, ou seja: serão mais de 50 GANHADORAS!’ segundo divulgação da entidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local