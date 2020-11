ACE Catanduva Realiza Reunião Para A ‘Campanha Natal Solidário’

Uma reunião aconteceu na manhã da última sexta-feira (20) no anfiteatro da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e teve como objetivo apresentar a Campanha Natal Solidário. A reunião, liderada pelo presidente da ACE Marcos Escobar e pelo assessor Marco Antonio, ainda contou com a presença de representantes de diversos setores e instituições de Catanduva.

A Campanha tem como objetivo prestar solidariedade e arrecadar roupas, roupas de cama, itens de higiene pessoal e alimentos para instituições de apoio aos idosos de Catanduva. A noticia foi divulgada em rede social e promete ainda ter uma coletiva de imprensa para os jornalistas da cidade e assim dar inicio a campanha. Pensando também em resgatar a magia dessa data tão especial, a Campanha irá proporcionar um verdadeiro espetáculo de Natal, que contará com as varias atrações. Participaram deste evento Arcos, Hospital Mahatma Gandhi, Instituto Federal, BNI, Prefeitura de Catanduva, Revista TOP, Projeto Unidos para o Bem, Amor e Alimento, Sincomércio, CPP, APAE, Associação dos Pastores, Rotary e Grupo Cabrabão.

O ultimo projeto com arrecadação de brinquedos feita ACE e parceiras, pela ação no dia das crianças, deste ano de 2020, arrecadou mais de cinco mil brinquedos e diversos itens como carrinho de bebê entre outros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local