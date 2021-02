ACE Catanduva Continua Comemoração De 90 Anos E Agora Com Canal No Youtube

A Associação Co–mercial e Empresarial de Catanduva (ACE) criou um canal no Youtube para a publicação de vídeos institucionais, informativos, entrevistas e campanhas publicitárias que a associação desenvolve, como a campanha 90 anos da ACE, em que as empresas conveniadas, falam da importância da parceria.

No começo desse ano, a ACE firmou uma parceria com a Ideia Comunicação Digital para a produção de vídeos para o canal.

Se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece na associação, no comercio, indústria e serviços da cidade e ative o sininho para receber as notificações.

Link do canal: https://www.youtube.com/channel/UC4i9_IbcVDHpBSncxFCC89Q

Campanha – No intuito de enaltecer as empresas conveniadas, a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) desenvolveu um projeto de produção de vídeos publicitários. O objetivo da campanha é divulgar e fomentar ainda mais as marcas e empresas parceiras da ACE.

A campanha faz parte das comemorações dos 90 anos da ACE, os vídeos já estão sendo gravados, desde o início do ano, com os proprietários das empresas conveniadas e sendo postados, diariamente, no site e redes sociais da ACE no Facebook, Instagram e agora YouTube.

Ariane Pio

Da Reportagem Local