Ação Voluntária Entre Amigos Faz Doação de Alimentos na Vila Engrácia

Com lema “Quem tem põem, Quem não tem tira” é uma ação voluntária entre amigos ao lado da empresa do Júlio Merlim, com objetivo das pessoas se unirem e fazer com que tenha movimento de solidariedade entre amigos.

Segundo Júlio, eles iniciaram a banca ou onde ficam expostos os alimentos na segunda-feira (05) com vários produtos. “ Havíamos arrecadado vários alimentos através de amigos, postamos nas redes sociais e a visualização já passa de 13 mil, com intuito de pessoas verem se precisam de algo e também de outras nos ajudar a continuar a banca de alimentos”.

Ele conta também que pessoas que precisam podem pegar, lógico que se deve ter um equilíbrio, pois existem muitas outras pessoas precisando, ou seja usem a bondade e levem pensando que também há outras famílias necessitadas. A banca é dividida em duas partes por isso, tem o lado dos que precisam e o lado daqueles que podem doar.

“É hora de nos ajudarmos, a retirada é maior do que a reposição de alimentos, esperamos que haja um equilíbrio para que realmente quem precise possa usufruir da bondade, de quem neste momento está há tempo sem se alimentar”.

A ação sem intuito de levar um nome ou idealizador, pois acreditam que a ação voluntária não deva se vangloriar, mas atingir o máximo de pessoas que estejam realmente precisando se alimentar nesta pandemia.

O ponto de doação ou coleta de alimentos fica na Vila Engrácia ao lado do número 145, Júlio pede que quem pode ajudar, mesmo que seja com o mínimo, será bem vindo. Se alguém preferir doar em dinheiro, que será revertido em alimento, pix 17-991680236 – Nádia Rodrigues Merlin ( só coloque o nome se for necessário, se não só coloque o numero do pix por favor).

Ariane Pio

Da Reportagem Local