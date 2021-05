Ação Solidária da Cocam Arrecada 4,2 Toneladas de Alimentos e 21 Entidades São Beneficiadas

OA semana que passou teve movimentação especial e diferente na Cocam – Cia. De Café Solúvel e Derivados, além daquela rotina habitual já registrada diariamente. Em veículos próprios da empresa, saíram do local 4,2 toneladas de alimentos e itens de higiene e 450 kg de roupas, agasalhos e calçados. Era o resultado do Drive-Thru da Gratidão sendo levado às pessoas atingidas pelas consequências econômicas da pandemia do corona vírus e que são aquelas que nesse momento mais precisam de ajuda.

Do total arrecadado, 1,5 tonelada de alimentos foram destinadas ao SACIEDADE – Comitê de Segurança Alimentar e Promoção Social, enquanto outras 2,7 toneladas de alimentos foram distribuídas para 21 entidades diferentes de Catanduva e região Roupas, calçados e agasalhos também foram arrecadados e encaminhados: 280 kg foram para para a “Campanha do Agasalho” de combate ao frio do Fundo Social de Solidariedade e mais 170 kg foram destinados pela Cocam às entidades que apresentaram essa necessidade.

As 21 entidades citadas que foram beneficiadas pelo Drive Thru da Gratidão foram as seguintes: Fundo Social de Solidariedade, Panela Solidária, Bethel Instituto da Vida Nova, Projeto Criança Cidadão do Futuro, Caritas, Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales, Prateleira Solidária, Nova Era (Pindorama), Lar dos Velhinhos (Pindorama), Lar São Paulo Apóstolo (Pindorama), AVCC – Associação de Combate ao Câncer, Recanto Monsenhor Albino, Associação Recomeçar, Recanto Nosso Lar, Avoiam – Casa de Apoio, Associação Amigo Germano, Associação Pão Nosso, Associação Espírita Paulo de Tarso, Visão Futuro (Tabapuã), ONG BTO – Associação Adilson Salvador e Associação Espírita Amor e Caridade.

O Drive-Thru foi uma iniciativa da Cocam realizada durante todo o dia 7 último, sexta-feira, envolvendo colaboradores, seus familiares e dependentes, terceiros, temporários e fornecedores, num dia especial de ajuda ao próximo. O Diretor Administrativo da Cocam, Marcos Murari, fez questão de expressar a gratidão da empresa “a todos os que participaram e ajudaram a alcançar esse resultado”, ressaltando um slogan que sempre esteve destacado e presente durante a ação de solidaridade: “juntos somos mais fortes!”

Ariane Pio

Da Reportagem Local