‘Ação Nos Bairros’ Chega Ao Jardim Alpino Neste Sábado

A parceria da Fundação Padre Albino com a Prefeitura de Catanduva chega ao Jardim Alpino neste sábado (25). O projeto “Ação nos bairros: comemorando os 100 anos com a população” estará das 9h00 às 12h00, na EMEF Prof. Nélson de Macedo Musa. Além de atividades recreativas, haverá orientações de serviços à população. Todos estão convidados a participar. As atividades são gratuitas.

Esta é a terceira visita das equipes, de um total de cinco áreas a receberem o projeto. O evento integra as comemorações ao Centenário de Catanduva e da chegada de Padre Albino ao município.

De acordo com informações da Fundação Padre Albino, os cursos do Centro Universitário Padre Albino (Unifipa) participarão em peso: Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Administração e Pedagogia, com atividades voltadas ao bem-estar da população, além de brincadeiras para as crianças. Ainda dentro da programação, no intuito de apresentar as dificuldades que acometem a terceira idade, o Hospital Emílio Carlos levará uma Estação de Simulação, para representar as condições físicas dos idosos.

Por parte da Prefeitura de Catanduva, a Secretaria de Saúde levará orientações da Equipe de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa); a Secretaria de Cultura estará com oficina de artesanato em E.V.A; a Assistência Social fará atendimentos pelas equipes do CRAS e a Secretaria de Meio Ambiente estará presente com orientações e doação de mudas.

Para as crianças, haverá oficinas de dobradura e pintura e brincadeiras de roda pelo curso de Pedagogia, que ainda distribuirá saquinho surpresa. As equipes de Cultura e Esporte da Prefeitura estarão com atividades de pintura no rosto, escultura em balões e artesanato em E.V.A.

SERVIÇO

O projeto “Ação nos Bairros” é neste sábado (25) a partir das 9 horas, na escola Nélson de Macedo Musa, localizada na Rua Cubatão, 1032. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade.

Da Reportagem Local