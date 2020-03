Ação Em Marapoama Destina Galhos De Árvores À Destinação Correta

Por meio do Setor de Meio Ambiente, a Prefeitura de Marapoama realizou um trabalho de trituração de galhos com o intuito principal de dar o destino correto aos troncos, galhos e folhas que seriam descartados em locais impróprios.

A máquina usada para realizar o serviço fez a trituração dos galhos provenientes das podas das árvores feitas pelos moradores e pela própria prefeitura.

“É importante ressaltar os benefícios ambientais do reaproveitamento desse material”, comentou a encarregada pelo Setor de Meio Ambiente, Sonia Scaldelai, ao dar destaque à trituração que agiliza o processo de decomposição dos galhos, se tornando uma prática bem mais rápida do que o tradicional, fazendo o resíduo produzido a partir da trituração ser transformado em compostagem.

Já segundo o prefeito de Marapoama, Macio Perpetuo Augusto (SD), o triturador ajuda na redução do volume obtido com as podas fazendo a retirada mais rápida, evitando o acumulo de água entre os galhos e evitando a formação de criadouros do mosquito transmissor da dengue. “Em conjunto com o triturador de galhos já está o caminhão de coleta para o transporte e a destino adequado. Com isso estamos resolvendo vários problemas ambientais. Antes os galhos eram depositados em qualquer local ou deixados no meio da rua sem nenhuma organização”, concluiu Márcio, explicando que o material triturado pode ser aplicado diretamente no solo, pois ajuda a manter a umidade, dificulta a germinação de plantas daninhas e com a sua decompostagem, transforma-se em adubo orgânico.

Ariane Pio

Da Reportagem Local