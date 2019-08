Ação Em Escolas Municipais Estimula Crianças A Abandonarem Mamadeira E Chupeta

A Prefeitura de Catanduva realizou a divulgação de uma ação diferente que foi feita em duas escolas da rede municipal de ensino da Cidade Feitiço. Os alunos do Jardim II das escolas Ângelo Carana e Dora de Arruda Mendes participaram, recentemente, de uma atividade que teve como objetivo estimular as crianças a abandonarem a mamadeira e a chupeta.

“A convite dos educadores, uma fonoaudióloga foi até as instituições de ensino e conversou com os alunos que estão na faixa etária dos cinco anos. Segundo a profissional, o uso desses itens na fase em que essas crianças estão é prejudicial para o desenvolvimento da fala. Especialistas apontam que nessa idade, o uso tanto da chupeta quanto da mamadeira é dispensável. Além dos problemas com a fala, a utilização desses materiais pode prejudicar também a formação dos dentes de leite, que darão espaço aos dentes permanentes”, informa a nota oficial divulgada pela Prefeitura.

De acordo com a mesma, para as crianças que ainda necessitam do uso de mamadeiras, o indicado é que ela esteja em pé no momento do aleitamento, já que deitada, o líquido pode ficar parado, impedindo que a membrana que auxilia na audição possa se movimentar, o que consequentemente resulta em inflamações e dores.

Além do ato de largar a mamadeira e a chupeta, outro assunto que também foi abordado com os alunos foi o uso de hastes flexíveis (cotonetes) para a limpeza dos ouvidos. A especialista orientou que muitas pessoas têm o hábito de utilizar o material para empurrar a cera para dentro do ouvido, o que não é correto. A forma ideal de realizar a limpeza é nas extremidades, sem invadir o espaço interno.

Da Reportagem Local