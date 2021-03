Ação de Combate a Escorpião Começa a Ser Executada no Residencial Esplanada

No plano de melhorias, o bairro Residencial Esplanada começa a receber serviço de limpeza de toda a rede de esgoto, visando o controle de escorpião, atendendo, assim, uma das principais reivindicações dos moradores. A frente de trabalho é resultado de parceria da Prefeitura de Catanduva e uma empresa privada, sem custo para a administração municipal.

A limpeza nas caixas de esgoto é eficaz na eliminação de baratas, principal alimento do escorpião. A iniciativa consiste em revitalizar o Residencial Esplanada e, consequentemente, gerar mais qualidade de vida aos moradores. “Estamos acompanhando de perto a limpeza das caixas de esgoto aqui no Esplanada. Segundo a prefeitura, um serviço totalmente gratuito, sem custos para a administração pública, em uma parceria entre público-privada, tendo em vista a condição social dos moradores do residencial Esplanada. Esse projeto avança para trazer bons resultados para a população”, ressalta Daltin.

Nos últimos dias, o Esplanada também recebeu atenção com serviço de roçagem por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. A Secretaria de Assistência Social também se aproximou das famílias para conhecer suas principais necessidades. Posteriormente à limpeza da rede de esgoto, outras ações serão executadas no bairro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local