Ação ‘Cores Pela Vida’ Alerta a Respeito de Cânceres de Mama e Próstata

Se tratando de um evento alusivo ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, aconteceu o evento ‘Cores pela vida’, às 9h, na Praça Monsenhor Albino. A ação é da FPA – Fundação Padre Albino e uniu parceiros a fim de promover a saúde e qualidade de vida com atividades e dinâmicas, além de passeata e apresentações de música e dança.

“O evento reuniu médicos especialistas, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que orientaram homens e mulheres sobre o câncer de mama e o câncer de próstata, tratamento e efeitos dos medicamentos, além de dinâmicas, distribuição de mimos, sorteio de brindes, aferição de pressão e glicemia, testagem rápida de sífilis e HIV, design de sobrancelha, acupuntura, apresentação do grupo ‘Dança pela vida’ e conscientização com as equipes do SAMU, EMCAa, Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos, Hospital de Câncer de Catanduva, Hospital Mahatma Gandhi, Padre Albino Saúde, UNIFIPA, Prefeituras de Catanduva, Elisiário e Ariranha, Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e exposição da AVCC Catanduva, Associação Sempre Viva e Ateliê Amor ao Próximo”, diz a nota oficial divulgada pela Fundação Padre Albino.

Às 11h00, ao som da Orquestra de viola ‘Novo Mundo’, da cidade de Urupês, todos desceram em passeata pela rua Brasil até a Praça da República.

Palestras

A mesma nota divulgada pela assessoria de imprensa ainda confirma que, dia 30 de outubro, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, será realizado painel sobre prevenção ao câncer de mama e câncer de próstata para funcionários da Fundação Padre Albino e estudantes da área da saúde, interessados nas políticas de saúde e comunidade. Os temas e os palestrantes são ‘Prevenção da saúde oncológica do homem’, por Marcel Calegari Hayashi; ‘História natural do câncer de mama’, por Eduardo Rogério Malaquias Chagas; ‘Breve explanação sobre terapias em Oncologia’, pelo professor Ayder A. G. Vivi; ‘Prevenção da saúde oncológica da mulher’, por Rodrigo A. D. Michelli; e ‘Novas abordagens terapêuticas no tratamento do câncer de mama e câncer de próstata’, por João Daniel Cardoso Guedes.

Vale ressaltar que o Anfiteatro Padre Albino fica na Rua Treze de Maio, número 1064. A entrada para as palestras é gratuita e as vagas são limitadas.

Da Reportagem Local