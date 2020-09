Academias, Bares, Restaurantes e Salões Poderão Retomar Atividades

Após de 14 semanas na Fase 2, Laranja, o Governo do Estado anunciou ontem, dia 04, que a região de São José do Rio Preto, na qual Catanduva está incluída, entra na Fase 3, cor Amarela, no Plano São Paulo de Flexibilização da Quarentena. Atualmente o estado está com 95% das cidades na Fase Amarela. Apenas as regiões de Franca e Ribeirão Preto estão na Fase Laranja.

Com a evolução no Plano São Paulo, bares, restaurantes, salões de beleza, academias poderão reabrir às portas para os clientes, desde que respeitados horários e limite de pessoas. A medida passa a valer na próxima terça-feira.

Um decreto municipal deve ser publicado nos próximos dias regulamentando todas as permissões que passam a valer a partir da semana que vem.

De acordo com a prefeitura, todos os segmentos, incluindo o comércio, prestação de serviços e o shopping poderão funcionar até 8 horas por dia, com até 40% da capacidade do local. “A Prefeitura permitirá que cada estabelecimento defina seu horário de atendimento presencial, devendo fixar em local visível ao cliente o período escolhido”.

Para o segmento de alimentação, como bares, restaurantes, sorveterias, o horário estabelecido para o consumo dentro do estabelecimento é até as 17 horas. O limite é de 40% da capacidade, com a jornada de 8 horas.

“O local deverá ser ao ar livre ou arejado, também sendo permitida a disposição de mesas e cadeiras nas calçadas, com base na legislação já existente”.

As academias e centros de ginástica devem respeitar a capacidade máxima de 30%, horário de funcionamento de 8 horas diárias e realizando agendamento prévio. “Estão autorizadas somente as aulas individuais, mantendo-se a suspensão para aulas e práticas em grupos”, informou a prefeitura.

Um dos critérios que baseiam a classificação das regiões é a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). Desde o início da flexibilização a Região de Rio Preto estava acima de 75%, o que impedia o progresso. Na noite de quinta-feira, dia 03, o índice chegou a 73,2%.

A mudança de fase passa a valer a partir do primeiro dia útil após o anúncio. Por causa do feriado na segunda, dia 7, o primeiro dia útil passa a ser terça-feira, dia 8 de Setembro. A Fase Amarela permite o funcionamento do comércio até 8 horas por dia, além da reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade. Academias também poderão funcionar com 30% de vagas e expediente limitado em seis horas por dia. A permanência por 28 dias seguidos na fase amarela também permite a reabertura, com limitações, de espaços culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local