Academia Promove Arrecadação de Itens de Higiene Para a Casa de Apoio à Criança

OO Centro de Treinamento Life Sports está promovendo uma campanha para arrecadação de itens de higiene em prol da Casa de Apoio à Criança. O objetivo é ajudar crianças de sete meses a oito anos. Estão sendo arrecadados lenços umedecidos, fraldas M, G e GG, pomadas para assadura, sabonete e shampoo infantil, leite em pó Nan 1 e 2, Nestogeno 2 e Ninho Fase 1+. Além disso, o grupo está arrecadando brinquedos que serão entregues em comemoração ao Natal. “Nós conseguimos a autorização para um dos membros da campanha realizar a entrega dos itens de higiene vestido de papai noel, por isso, gostaríamos muito de realizar a distribuição de brinquedos também. Contamos com o apoio de todos, vamos nos juntar para fazer o bem”, destacou Leandro Martins, um dos organizadores da campanha.

A campanha será até o dia 22 de Dezembro. Os interessados em contribuir podem levar as doações no centro de treinamento, localizado na Rua Teresina, 901 – Centro.

Sobre à Casa de

Apoio à Criança

A instituição oferece acolhimento e presta o serviço em duas modalidades: abrigo e casa lar. Atende crianças de 0 a 12 anos de ambos os sexos que passaram por diversos abusos e muitas delas sendo abandonadas. As crianças são enviadas à entidade pelo Juiz da Vara da Infância Juventude da Comarca local, passando a ser cuidadas para que se desenvolvam sem traumas e possam encontrar uma família ou se reintegrar a membros da família biológica. O abrigo já cuidou de mais de mil crianças e sempre se manteve com a ajuda de doações para prosseguir com o atendimento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local