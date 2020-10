Abrasce Projeta Alta de 14% nas Vendas Para Dia das Crianças

Levantamento da Associação Brasileira de Shoppping Centers (Abrasce) indica previsão de aumento de 14% nas vendas para o Dia da Criança, na comparação com as semanas anteriores. Quando comparadas com o mesmo período do ano passado, a expectativa é de queda de 15%, resultado que demonstra recuperação gradual e contínua do setor mesmo com empreendimentos funcionando em horário restrito e com algumas operações fechadas.

“O fluxo de visitantes deve acompanhar as vendas, com crescimento também de 14% em relação às semanas anteriores”, afirma o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

Mesmo assim, os shoppings mantêm as modalidades de venda introduzidas durante a pandemia, como delivery e drive-thru. Aproximadamente 40% dos empreendimentos realizam alguma estratégia especial. Ações promocionais como “Compre e Ganhe” e “Sorteio” voltaram a aparecer com agendamento prévio para evitar aglomerações e filas, além de exposições e ações com personagens infantis, seguindo todas as normas de segurança. A novidade para a data são os eventos no formato drive in como teatro e apresentações infantis. O tíquete médio mínimo para a data será de R$ 100,00.

“Recentemente, foram anunciadas a inauguração de 668 novas lojas, com maior concentração de aberturas no mês de agosto, um excelente termômetro de recuperação e fortalecimento do setor”, completa Humai. Desde 24 de agosto, todos os 577 shopping centers do país estão abertos. Contudo, o ritmo de recuperação do setor depende de outras variáveis macroeconômicas, como confiança do consumidor, mercado de trabalho e acesso ao crédito.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local