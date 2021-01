Abertura de Novas Empresas Cai 2,4% em 2020, Segundo Jucesp

A abertura de novas empresas em Catanduva caiu 2,4% em 2020 na comparação com os 12 meses anteriores, segundo relatórios da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

Enquanto em 2019 foram criadas 562 empresas, em 2020, o número foi de 548. Quantidade considerada positiva devido a pandemia da Covid-19 e diversas restrições em vários setores. A diferença entre os dois anos também é sentida nos tipos de empresas abertas, enquanto em 2019 o número de empresas normais e de pequeno porte foram maiores, no ano passado o destaque foi para os microempreendedores. Foram ao todo 447 micro empresas abertas no ano que passou.

A média de estabelecimentos abertos corresponde a 45,6 em cada mês de 2020.

Empresas dos segmentos de Assessoria e Gestão Empresarial, Peças Automotivas, Marcenaria, Pet Shop, Serviços Médicos, Comunicação, Consultoria Educacional, Arquitetura, Transporte de Cana de Açúcar e de Alimentos constam na lista, que também inclui o Lava Jato e Choperia.

Atualmente, a Cidade Feitiço soma 14.829 empresas abertas em plena atividade.

Na comparação mensal, entre novembro e dezembro de 2020, o índice também caiu. Foram 69 registros no 11º mês e 38 em dezembro.

Karla Konda

Editora Chefe