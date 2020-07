Aberto o Edital de Credenciamento de Prestadores de Serviços do Sebraetec

O Sebraetec é um pro-duto do Sebrae que disponibiliza serviços tecnológicos para empresa. O Sebraetec conecta os pequenos negócios a uma ampla rede de prestadoras de serviços tecnológicos que atendem em todo território brasileiro.

Os serviços oferecidos no Sebraetec promovem a melhoria de processos, produtos e serviços ou a introdução de inovações nas empresas e mercados. Com essa proposta, o Sebraetec busca fortalecer a capacidade competitiva dos pequenos negócios brasileiros, estimulando a transferência de tecnologia entre instituições e empresas, para que elas possam superar limitações e barreiras tecnológicas e estar incluídas em processos de inovação e tecnologia.

Dentre os serviços contemplados, o Sebraetec disponibiliza: consultoria tecnológica, serviços metrológicos, avaliação de conformidade (certificação) e prototipagem.

Conexão com a rede de prestadores de serviços tecnológicos especialistas nas necessidades dos pequenos negócios;

Acompanhamento do Sebrae para assegurar os melhores resultados para sua empresa;

Atendimento aos pequenos negócios de todos os setores (indústria, agronegócio, comércio e serviços);

Melhor relação custo-benefício dos investimentos em inovação e tecnologia. Os preços dos serviços do Sebraetec contam com subsídio de até 70% pago pelo Sebrae;

Através das áreas distintas, exploradas pelo programa os participantes poderão, entre outras coisas: Todos os pequenos negócios, desde que faturem até R$ 4,8 milhões por ano, Empreendimentos (Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI) regularizados perante o poder público através do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); As pessoas físicas que estejam registradas no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) e tenham a Carteira Nacional do Artesão ou Carteira Nacional de Trabalhador Manual (com a carteira válida no momento do atendimento); Os produtores rurais que possuam inscrição estadual de produtor, número do Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF), declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); ou Registro de Pescador. Confira os editais e seus prazos para atendimento no DataSebrae, através do link https://datasebrae.com.br/sebraetec/.

