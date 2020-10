Aberto Edital Da Lei Aldir Blanc Com Incentivo Às Artes Direcionado A Projetos Culturais

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, acaba de lançar o Edital de Incentivo às Artes, direcionado a projetos culturais. O edital de premiação atende ao inciso III do artigo 2° da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, que busca auxiliar profissionais da área cultural prejudicados pela pandemia do coronavírus.

Os interessados têm até 20 de novembro para se inscrever no site da Prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br. No link, também está disponível a relação completa de documentos necessários. Podem participar, os projetos de pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos. É necessário que seja comprovada a residência ou estabelecimento em Catanduva há no mínimo um ano e que tenha atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural, a partir de 29 de junho de 2019.

As modalidades de premiação variam de R$ 3,4 mil a R$ 15 mil, com 80 contemplados, no total. Os interessados devem identificar, entre os quatro módulos disponíveis, aqueles que melhor se enquadram no projeto cultural apresentado. Devem ser analisados aspectos técnicos, financeiros, criativos e humanos.

Vale ressaltar que o candidato não poderá ser beneficiado com recursos da Lei Aldir Blanc para o mesmo projeto cultural em diferentes entes federativos.

Oficina – Para auxiliar os candidatos, a Secretaria de Cultura, em parceria com o Fundo Municipal de Cultura, abrirá as inscrições para a oficina “Elaboração de Projetos Culturais” na próxima segunda-feira, (12). Os interessados devem acessar o link: http://www.catanduva.sp.gov.br/cultura/lei-de-emergencia-cultural-aldir-blanc/.

A aula gratuita apresentará estudo completo sobre o Edital de Incentivo às Artes e será ministrada no dia 24 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, pelo instrutor Evandro Junior Ferreira da Silva. O acesso será pelo Google Meet com transmissão ao vivo pelo YouTube da Secretaria de Cultura de Catanduva. Informações pelo telefone (17) 3531-5100.

Ariane Pio

Da Reportagem Local