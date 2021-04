Abertas Inscrições Para Processo Seletivo de Auxiliar de Manutenção no SESI Catanduva

O Serviço Social da Indústria (Sesi) de Catanduva está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao cargo de Oficial de Serviços de Manutenção e Conservação II.

Para exercer o cargo, o profissional deve possuir o ensino médio completo e curso de aperfeiçoamento ou qualificação profissional na área elétrica e civil, hidráulica ou pintura. É necessário também experiência profissional em serviços de manutenção predial.

A remuneração oferecida é R$ 2.824,92 para jornadas de 40 horas semanais. O horário de trabalho é de 2ª feira a domingo sendo 8h diárias, com 1h de intervalo e duas folgas semanais conforme escala. Os benefícios são: vale transporte, vale refeição, assistência médica e seguro de vida (opcional).

As inscrições deverão ser realizadas até quinta-feira, dia 15 pelo site www.curriculo.sesisenaisp.org.br. Nessa página, o candidato deverá associar ao processo seletivo os documentos comprobatórios de escolaridade e experiência.

