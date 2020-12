Abertas Inscrições Para o Vestibulinho Da ETEC Elias Nechar Para 1º Semestre De 2021

Estão abertas as inscrições do vestibulinho da ETEC Elias Nechar para o 1º semestre de 2021. No total, foram disponibilizadas 15 opções de cursos gratuitos. Os interessados têm até às 15h do dia 14 de dezembro para se inscreverem exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Os cursos de Ensino Médio Integrado ao Técnico são nas áreas de Administração, Edificações, Desenvolvimento de Sistemas e Química. Todos com 40 vagas disponíveis no período integral. Já os cursos de Ensino Médio com Habilitação Técnica (NovoTec Integrado) têm opções no período da tarde, nas áreas de Informática para Internet e Mecânica, também com 40 vagas cada.

Os cursos técnicos têm opções para quem deseja atuar em Enfermagem (período da tarde), Açúcar e Álcool, Administração, Edificações e Mecânica (período da noite).

Todas as áreas estão com 40 vagas disponíveis.

Além dos cursos presenciais, a ETEC Elias Nechar também oferece oportunidade para cursos EAD, com ensino on-line em Comércio, Guia de Turismo e Secretariado, além da especialização em Gestão de Projetos.

O candidato deve providenciar o histórico, boletim ou declaração da escola em que cursa o Ensino Médio e enviar a documentação digitalizada durante o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica. Em caso de dúvidas, o telefone (17) 3522-2408 e o email e054acad@cps.sp.gov.br estão disponíveis para esclarecimentos.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, não será realizado exame presencial, como de costume. O processo seletivo, neste ano, terá como base o histórico escolar do candidato.

Ariane Pio

Da Reportagem Local