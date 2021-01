Abertas Inscrições Para Curso Gratuito de Eletricista Industrial do Senai Catanduva

O Senai Catanduva está com inscrições abertas para o curso de Eletricista Industrial. A capacitação profissionalizante é gratuita e está com 26 vagas disponíveis, sendo 19 para o período da manhã e sete vagas para o período da tarde.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente na unidade do Senai Catanduva até o dia 02 de fevereiro. Os candidatos menores de 18 anos devem comparecer acompanhados dos pais ou responsável legal. Documentos pessoais como RG e CPF devem ser apresentados, além da cópia do histórico escolar, ou boletim escolar com as notas do 8º ano do Ensino Fundamental, que serão usadas para análise no processo seletivo. Entre os requisitos para concorrer a uma das vagas está a conclusão do Ensino Fundamental e data de nascimento entre 24 de dezembro de 1997 e 18 de fevereiro de 2004. As aulas estão previstas para terem início em 18 de fevereiro e término em 22 de dezembro. O objetivo é capacitar e preparar o profissional para o mercado de trabalho com foco no setor industrial.

O Senai Catanduva fica na rua Recife, nº 665 – centro. O horário de funcionamento é das 7h as 17h30 de segunda a sexta-feira.

Ariane Pio

Da Reportagem Local