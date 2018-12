Abertas as Inscrições Para Programa de Férias do Sesc

Estão abertas as inscrições para o Programa de Férias do Sesc Catanduva. A iniciativa oferece atividades lúdicas e educativas para crianças no período do descanso escolar. Crianças de 6 a 12 anos podem participar. Os interessados que possuem a Credencial do Sesc devem pedir para que os pais compareçam à Central de Atendimento da unidade para efetuar a inscrição, mais precisamente até o dia 23 de dezembro. Para que aqueles que não possuem a Credencial, as inscrições abrem no dia 26.

A edição 2019 do Férias no Sesc será realizada do dia 8 ao dia 25 de janeiro, de terça-feira a sábado, das 14 às 17 horas.

Na ocasião, as crianças participarão de atividades educativas, que valorizam o brincar como elemento essencial para o desenvolvimento das crianças.

“A programação preparada pela equipe de instrutores do Sesc está recheada de atividades lúdicas que propõe um convite à criatividade por meio de brincadeiras, oficinas, vivências artísticas e esportivas sempre com muita diversão como todas as férias precisam ser”, afirma a assessoria de comunicação da unidade.

E também tem atividades para a criançada no domingo. Além da programação relativa às férias, a unidade também conta com uma grade de espetáculos artísticos voltados para toda a família, sempre aos domingos às 10h30. Quem quiser conferir os espetáculos programados para janeiro já pode acessar o portal www.sescsp.org.br/catanduva.

SERVIÇO

As inscrições para o programa de férias devem ser realizadas na Central de Atendimento do Sesc, localizada na Praça Felício Tonello, nº 228. Mais informações pelo telefone – (17) 3524-9200.

Da Reportagem Local