Abertas As Inscrições Para O Minicurso “Instrumentos Astronômicos” Do IFSP

Está aberta a inscrição para o minicurso “Instrumentos Astronômicos” do IFSP de Catanduva. O período de inscrições será encerrado às 23h55 do dia 13 de julho. O minicurso é gratuito e aberto a toda a comunidade. São oferecidas 50 vagas.

O minicurso abordará aspectos básicos dos conceitos e fenômenos que norteiam o funcionamento e desenvolvimento dos principais instrumentos astronômicos. As aulas ocorrerão nos dias 14, 16, 21 e 23 de julho das 19h às 21h.

As inscrições podem ser realizadas acessando o link https://forms.gle/R84rE6phZBXU6Eib7 ou apontando a câmera de seu dispositivo móvel para o QR Code exibido na imagem.

Atendendo às medidas de saúde pública, o minicurso será realizado em modalidade remota na plataforma Conferência Web. O link de acesso à plataforma será enviado aos endereços eletrônicos informados na inscrição.

O minicurso “Instrumentos Astronômicos” é mais uma das ações do projeto de extensão “Astronomia Para Todos” do Instituto Federal de São Paulo – Câmpus Catanduva e, ao longo do ano, realizará ações promovendo a educação e a popularização da ciência e da astronomia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

