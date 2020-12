Abertas As Inscrições Para Kits Escolares Dos Sincomerciários Catanduva

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva (Sincomerciários) abre as inscrições para os associados requererem os kits de material escolar gratuitos a partir de hoje (01) até o dia 08 de Janeiro de 2021.

O benefício será entregue a partir de 11 de janeiro de 2021 e é destinado aos comerciários associados titulares e seus dependentes legais (filhos/as) que devem fazer suas inscrições na sede do Sincomerciários em Catanduva, e na subsede em Novo Horizonte.

No começo do ano foram entregues mais de 1.300 kits aos associados que solicitaram o benefício. Para receber o benefício o associado titular precisa apresentar xerox do último holerite, da certidão de nascimento do dependente legal, escola e grau de escolaridade que o beneficiado está matriculado.

“No período em que o orçamento familiar tem seu maior acréscimo com as despesas com impostos (IPTU e IPVA) e, principalmente vivenciando esta terrível pandemia, a diretoria do Sincomerciários acredita que a doação dos kits vem muito a contribuir na questão financeira com as famílias dos associados”, disse Carlinhos Longo, presidente do Sincomerciários Catanduva. Acompanha o kit uma mochila escolar doada pela Fecomerciários, através do Presidente MOTTA, que é o grande incentivador deste benefício. Os kits são compostos de material escolar básico de acordo com o nível escolar para o ensino infantil, fundamental e médio.

Cada kit é composto por vários itens como: cadernos de 10 matérias, brochura, desenho, pacotes de folhas de sulfites, lápis, régua, borracha, canetas, cola em bastão, caixa de lápis de cor, apontador, tinta guache, tesoura, esquadros, compasso, entre outros itens básicos. “Ficamos na expectativa para que nossos associados venham fazer a inscrição a partir de 1º de Dezembro e que possam respirar um pouco mais aliviado no início de 2021com este importantíssimo benefício que o Sincomerciários oferece”, falou o presidente Carlinhos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local