Abertas as Inscrições Para Aplicação de Provas do ENEM 2018

Estão abertas, até o dia 20 de agosto, as inscrições para aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Servidores e professores das redes estaduais e municipais de ensino podem se inscrever. O processo é feito através do site https://certificadores.inep.gov.br/.

Antes de efetuar a inscrição, o INEP recomenda a leitura do Edital de Chamada Pública, seus anexos e os atos normativos neles mencionados. Para aplicar a prova, o candidato deve possuir Ensino Médio completo, ser registrado no censo escolar, não estar inscrito ou ter parentes inscritos no processo seletivo, não ter vínculo com as atividades do processo de elaboração, impressão, distribuição, aplicação e correção da redação exame e possuir smartphone ou tablet com acesso à internet móvel.

Após a inscrição realizada, o candidato terá acesso a página de acompanhamento, que trará notícias sobre os exames e avaliações, informes sobre a capacitação, suas demandas de atividades e os relatórios que deverão ser preenchidos.

Os selecionados receberão capacitação por meio de um curso à distância. Até mesmo aqueles que já aplicaram a prova do Exame em outros anos devem fazer a capacitação. Para atuar no dia da prova é preciso ter, no mínimo, 70% de aproveitamento nas atividades do curso.

O trabalho é remunerado e o valor estipulado para àqueles que prestarão o serviço é de R$ 318 por dia. A carga horária diária é de 12 horas. As provas do Enem 2018 serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro.

Da Reportagem Local