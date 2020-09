Abertas As Inscrições Para Alunos De Fatecs No Programa De Bolsas

Estudantes das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) podem se inscrever até o dia 08 de setembro para o processo seletivo do segundo semestre de 2020 do Programa de Bolsas de Graduação do Santander Universidades.

Serão concedidas 10 bolsas-auxílio no valor de R$ 300 por mês, durante o período de 12 meses, para os jovens aprovados. O programa é voltado a alunos maiores de 18 anos, matriculados entre o segundo e o quarto semestre de qualquer curso superior tecnológico, com renda familiar mensal máxima de R$ 2.994 por pessoa.

Para se candidatar é necessário cumprir algumas etapas. O interessado deve preencher e submeter integralmente a ficha de inscrição disponível no edital publicado no site da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do CPS e validar o formulário por meio de um link que será recebido por e-mail. Em seguida, deverá também fazer a inscrição na página do Becas Santander. Por fim, o candidato envia o comprovante da inscrição do Santander para o e-mail inscricao.arinter@cps.sp.gov.br. A partir daí, o estudante pode cadastrar-se para um curso gratuito de inglês online da English Live oferecido para todos os inscritos.

A classificação será divulgada no dia 11 de setembro no site da ARInter. Os critérios de seleção levam em consideração as notas e a frequência do aluno no seu curso de origem. Os candidatos pré-selecionados deverão encaminhar sua documentação até dia 18. A classificação final estará disponível a partir do dia 16 de outubro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local