Abertas as Inscrições Para a Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos

Estão abertas as inscrições para Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos (FINCC – 2ª Edição Digital 2020), que ocorre de 23 a 28 de Novembro, por meio do site www.fincc.com.br. O evento, sob a coordenação do Sebrae, é uma iniciativa do grupo gestor do Projeto Economia Criativa e integra um conjunto de ações organizadas durante o Mês da Criatividade (Novembro).

O evento é voltado para profissionais, empreendedores, estudantes ou interessados nos temas da Economia Criativa, sobretudo nos segmentos do Audiovisual, Games, Música, Artesanato, Moda e Turismo Criativo.

Com uma programação 100% online e gratuita, composta por painéis com especialistas, oficinas que atendam, na prática, as demandas do setor, além de cases que contribuam para a inspiração dos profissionais da Economia Criativa, a FINCC 2ª Edição Digital 2020 se propõe a ser uma vitrine digital, não apenas de negócios, mas também para fomentar a troca de experiências e uma melhor formação de profissionais e empreendedores da Cultura.

As informações completas sobre o evento, com programação, inscrições e outros detalhes podem ser encontrados no site www.fincc.com.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local