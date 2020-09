Abertas As Inscrições Para 6ª Edição Online Da Semana Tecnológica Cereal Chocotec

Já estão abertas as inscrições para 6ª edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que ocorrerá pela primeira vez no formato online, de 05 a 09 de outubro, o evento será promovido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

A iniciativa tem o objetivo de oferecer aos participantes cinco dias dedicados à transferência de conhecimento em chocolates, drageados, balas de goma, barras de cereais e de frutas, pão de queijo, farinha de trigo, microencapsulação de alimentos e sustentabilidade em produtos de panificação e confeitaria.

A semana é promovida pelo Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), com programação pensada para ampliar as oportunidades entre profissionais e dirigentes das indústrias, pesquisadores e estudantes das áreas, além de micro, pequenas, médias e grandes empresas com interesse em se aprimorar e em inovar. Ao todo, serão oferecidos sete cursos teórico-práticos, além do 2º Seminário Sustentabilidade em Bakery & Confectionery, que contará com palestras da diretora-geral do Ital, Eloísa Garcia, sobre conceitos e aplicação, e da vice-diretora do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.

A programação do seminário abrange ainda certificações orgânicas, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, soluções responsáveis de agregação de valor e desenvolvimento de produtos, sendo encerrada por palestra sobre desafios e oportunidades da agricultura orgânica no estado, ministrada pelo diretor e coordenador do Projeto de Agricultura Orgânica da Secretaria, Edwin Montenegro, sucedida por mesa-redonda com a participação de todos os palestrantes.

A 6ª Semana Tecnológica do Cereal Chocotec conta com apoio das associações brasileiras Abiad, de indústrias de alimentos para fins especiais e congêneres, Abiam, de indústria e comércio de ingredientes e aditivos, Abip, de indústrias de panificação e confeitaria, Abitrigo, da indústria do trigo, e Abimapi, das indústrias de biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos, além da Conexão.f, incubadora de conhecimento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag). As empresas AAK, Bizerba, Cargill, Carino, GNT, Perkin Elmer e WQS patrocinam a iniciativa.

Outras informações estão disponíveis aos interessados pelo site www.ital.agricultura.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local