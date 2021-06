Aberta Seleção de Consultores Que Irão Ajudar na Implementação do Novo Ensino Médio

No momento, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), promove apoio técnico as 27 Secretarias de Educação por meio da contratação de consultores especialistas de acordo com as maiores necessidades apontadas pelas próprias equipes técnicas estaduais e distrital para a implementação do Novo Ensino Médio (NEM).

Dois editais estão abertos para seleção e contratação de consultores, um para especialista em comunicação e outro para especialista em tecnologia da informação. As manifestações de interesse deverão ser enviadas até o dia 14 de junho.

Os currículos deverão ser detalhados, permitindo a contagem de tempo de experiência e as qualificações acadêmicas. Também devem estar inclusos os cursos de capacitação, treinamentos, atividades realizadas e correlatas ao Termo de Referência, permitindo, assim, uma análise adequada por parte da Comissão de Avaliação.

As manifestações de interesse deverão ser realizadas por meio de um formulário on-line. Para os candidatos que desejarem se inscrever para a vaga de especialista em comunicação, o formulário está disponível no link https://ee.kobotoolbox.org/x/Lsk4iGLs. Já os candidatos que desejarem ocupar a vaga de especialista em tecnologia da informação, o formulário deve ser preenchido por meio do link https://ee.kobotoolbox.org/x/tMyX5GFZ.

Caso tenha dificuldade no preenchimento do formulário, o candidato poderá enviar o currículo para o e-mail: selecaonovoensinomedio@mec.gov.br. O e-mail deve indicar em seu corpo ou no campo assunto, obrigatoriamente, o nº da manifestação de interesse e perfil para qual está concorrendo, a(s) Unidade(s) da Federação que o candidato tem interesse em atuar caso seja selecionado e o currículo deve estar anexado em um dos seguintes formatos: odt, doc, pdf, xls, dwg ou jpg e com tamanho máximo de 10MB.

Ariane Pio

Da Reportagem Local