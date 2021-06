Aberta Pesquisa Sobre Clima Escolar em Instituições Públicas e Privadas de Ensino Médio

O Instituto Crescer está com um estudo que tem como objetivo entender o clima escolar e sua contribuição na formação e desenvolvimento de estudantes do Ensino Médio.

As questões são voltadas para estudantes, pais ou familiares e educadores das redes pública e privada de Ensino Médio do Brasil. O questionário é inspirado nas pesquisas de Brian Perkins, diretor do programa de liderança de Educação Urbana na Universidade de Columbia.

Na definição de Perkins, o clima escolar depende de três fatores: estrutura física, relações entre as pessoas e também do que ele chama de atmosfera psicológica. Compõem esses dois últimos itens o respeito, a confiança entre os diferentes atores que fazem parte da comunidade escolar, o acolhimento e a sensação de segurança. “Decidimos fazer um recorte dessa pesquisa e adaptação para o cenário nacional. Esperamos como resultado colaborar para que seja feita uma reflexão mais profunda sobre os aspectos que envolvem a melhoria da qualidade da educação brasileira, principalmente em um momento tão contraditório como o que estamos vivendo”, explica a diretora do Instituto Crescer, Dra. Luciana Allan.

Os questionários da pesquisa podem ser acessados nos links:

Para Estudantes do Ensino Médio: https://bit.ly/3xhG1BP e Para Pais e Familiares de estudantes do Ensino Médio: https://bit.ly/3viAWYh e Para Educadores que lecionam no Ensino Médio: https://bit.ly/3naOFgG.

Ariane Pio

Da Reportagem Local